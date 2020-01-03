Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, 23 yaşındaki futbolcusu Nathael Julan'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü geçtiğimiz sezon devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü…
Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.
Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.
İşte Guingamp'tan yapılan açıklama;
L’En Avant Guingamp est en deuil.— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) January 3, 2020
Le club a eu l’immense douleur d’apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathael Julan.
En ce jour tragique, tous les membres du club s’associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathael. pic.twitter.com/BTZmciC9Gd
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