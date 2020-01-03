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  4. Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

FRANSA HABERLERİ  | 03.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, Nathael Julan'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransız futbolcu Nathael Julan hayatını kaybetti

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, 23 yaşındaki futbolcusu Nathael Julan'ın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü geçtiğimiz sezon devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü…

Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.

İşte Guingamp'tan yapılan açıklama;


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Fransa Nathael Julan hayatını kaybetti trafik kazası Guingamp ligue 1

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