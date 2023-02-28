Fransız futbolu fena karıştı! Zinedine Zidane hakkında yaptığı açıklama sonrası başkan Noel Le Graet istifa etti!

Fransa Futbol Federasyonu’nda Başkan Noel Le Graet, görevinden istifa etti. Graet, bugün gerçekleşen yönetim kurulunda başkanlığı bıraktığını bildirdi. 10 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçime kadar Başkan Yardımcısı Philippe Diallo, vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

FFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Noel Le Graet’e sportif ve ekonomik sonuçlarından dolayı teşekkür ederiz. Seçildiği tarih olan 18 Haziran 2011’den bu yana erkek ve kadın futbol takımları 11 şampiyonluk kazandı ve 6 uluslararası turnuvada final oynadı. Bu mükemmel sonuçlar ve özellikle iddialı bir sportif planlama için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

ZIDANE AÇIKLAMASI SONUNU GETİRDİ

Le Graet, Fransız basınında yer alan açıklamasında, Zidane'la ilgili, "Zidane'ın Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umurumda değil. Nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz." ifadelerini kullanmıştı.

REAL MADRID TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedina Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'e tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtilmişti.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunulmuştu.

MBAPPE: "ZIDANE FRANSA'DIR!"

Fransız yıldız Kylian Mbappe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu, "Zidane Fransa’dır, öyle bir efsaneye bu şekilde saygısızlık yapmayın" dedi.



