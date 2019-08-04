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Fransız mucit Franky Zapata, Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | 04.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.

YAKITINI SIRTINDA TAŞIYOR

Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıyor.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞMÜŞTÜ

Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Manş Denizi FRANKY ZAPATA

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