Fransız mutfağından dünyaya yayılan tat: Ratatuy! Ratatuy nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hafif bir yemek olan ratatuyu evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ratatuy patlıcan, patates, domates, kabak gibi malzemelerle hazırlanıyor. En sonunda kaşar peynir ekleniyor. İşte bir Fransız yemeği ratatuy tarifi ve malzemeleri...

RATATUY TARİFİ

2-3 adet kabak

3-4 adet patates

3-4 adet domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2-3 adet patlıcan

3-4 diş sarımsak

3-4 domates

1 adet büyük soğan

2-3 adet sivri biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

Karabiber

Kekik

Pul biber

RATATUY MALZEMELERİ

Patlıcanları yuvarlak şeklinde kesin ve tuzlu suda bekletin. Bu esnada sosu hazırlayın. Bunun için soğanı ince doğrayın ve yağda kavurun. Hafif kavurduktan sonra, doğranmış sarımsak ve sivri biberi ilave edin. 2-3 dakika kavurun ve kabuksuz doğranmış domatesi, tereyağını ilave edin. 2-3 dakika pişirin. Sonrasında baharatları ilave edin ve altını kapatın.

Sosu, bir tepsi veya borcama dökün. Sebzeleri aynı kalınlıkta yuvarlak doğrayın ve tuzlayın. Sıra ile üst üste dizin ve hafif yatırarak sosun üzerine yerleştirin.

Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, 180-200 derece ısıtılmış fırına koyun. 20 dakika üstü kapalı pişirin. Ardından folyoyu kaldırın ve tam pişene dek fırında bekletin. Piştiği zaman üzerine kaşar peyniri dökün ve hafif kızarana dek yeniden fırına koyun. Afiyet olsun...

