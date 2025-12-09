Fransızlar Galatasaraylı topçularla Monacolu futbolcuları karşılaştırdı!

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Galatasaray Fransa'da Monaco'ya konuk olurken, mynet editörü Berker işleyen Fransız taraftarlara Galatasaray'ın topçuları ile Monaco'nun topçularını karşılaştırttı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı...

KARŞILAŞTIRMALARI GÜNDEM OLDU!

Ekibimiz Fransa'da dev maç öncesi Fransız taraftarlarına özel sorular sordu. Hangi futbolcuyu tercih edersin? Doğru telaffuz etmeye çalış ve Galatasaray taraftarını bir kelime ile anlat sorularının sorulduğu video haberimizde...

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE!

Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi. Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı. Yıldız futbolcu, bir gol daha atması durumunda Avrupa arenasında 12'şer golü bulunan Shabani Nonda ve Milan Baros'u geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü isim olacak.