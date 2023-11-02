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Fransızlar İrfan Can Kahveci'yi izlemeye aldı! Fenerbahçe'nin yanıtı...

02.11.2023 23:23 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bu sezon muhteşem bir grafik çizen İrfan Can Kahveci Avrupa kulüplerinin radarına girerken ilk hamle Fransız ekibi Rennes'den geldi. İşte detaylar...

Fransızlar İrfan Can Kahveci'yi izlemeye aldı! Fenerbahçe'nin yanıtı...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İsmail Kartal'ın gelişiyle kariyerinde müthiş bir çıkış yaklayan İrfan Can Kahveci başarılı bir sezon geçirirken performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

RENNES İZLEMEYE ALDI

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18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi takımlarından Rennes izlemeye başladı.

KARAR SEZON SONU

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Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor. Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.

2025'E KADAR KONTRATI VAR

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Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.

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