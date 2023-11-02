Fransızlar İrfan Can Kahveci'yi izlemeye aldı! Fenerbahçe'nin yanıtı...

İsmail Kartal'ın gelişiyle kariyerinde müthiş bir çıkış yaklayan İrfan Can Kahveci başarılı bir sezon geçirirken performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi takımlarından Rennes izlemeye başladı.
Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor. Ancak sarı-lacivertli takım, birçok oyuncusunda olduğu gibi İrfan Can için de sezon sonunu işaret edecek.
Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.