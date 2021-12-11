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Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

11.12.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Ligin liderini hak ederek yendik" - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl üç puan kazandıysak bugün de üç puan kaybettik. Bir iş kazası diyebiliriz"

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, lider Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, kendileri açısından çok güzel bir gece olduğunu belirtti.

"Ligin liderini hak ederek yendik" ifadesini kullanan Groenendijk, şunları kaydetti:

"Birçok fırsat yakaladık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Zorlu bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorduk. Hiçbir maçı kazanmak kolay değil. Böyle zorlu bir maçı kazanan oyuncularımızın ayrıca tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen haftanın rövanşını aldık diyebiliriz. Kayseri deplasmanındaki oyunumuzla bu geceki oyunumuz arasında fark var. Kendi hatamızı cezalandırıp nasıl kazanmamız gerektiğini göstererek kendi kendimizi onure ettik. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bugün eğlenelim, keyfini çıkaralım ama yarın itibarıyla Konyaspor maçına hazırlanalım."

- "Biz bugün sadece bir maç kaybettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise oyuna iyi başlayamadıklarını, planları sahaya yansıtamadıklarını vurguladı.

Öne geçme fırsatını koruyamadıklarını anlatan Avcı, "Zaman zaman oyuna girdik zaman zaman giremedik. Kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk. Namağlup şampiyon olacağız demedik. Nasıl üç puan kazandıysak bugün de üç puan kaybettik. Bir iş kazası diyebiliriz. Bugün kötü oynadık diyemem. Parçalı bir oyunla kaybettik. Dünyanın en iyi takımları üst üste kaybediyor. Biz bugün sadece bir maç kaybettik. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasından sonra Antalyaspor'un değişim gösterdiğini belirten ve kırmızı-beyazlıları galip gelmelerinden dolayı tebrik eden Avcı, maç sonrası oyuncularının soyunma odasında üzgün olduğunu aktardı.

Karşılaşmada sakatlanan Nwakaeme'nin durumunun yarın belli olacağını bildiren Avcı, ayağında ağrısı devam eden Abdülkadir Ömür'ü ise bu maçta riske etmediğini sözlerine ekledi.

Fraport TAV Antalyaspor v Trabzonspor - Turkish Super Lig

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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