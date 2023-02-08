Fredrik Gulbrandsen TFF'nin 1 haftalık ara kararı sonrası isyan etti! "Nasıl çıkıp futbol oynayacağız"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşadıklarını anlattı.

Norveç basınından Dagbladet’e konuşan 30 yaşındaki forvet, Adana Demirspor kafilesinin Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul’da olduğu sırada sakatlığı nedeniyle Adana’da 15 katlı rezidansta depreme yakalandığını belirtti.

"NASIL FUTBOL OYNAYACAĞIZ"

Fredrik Gulbrandsen, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösterdi. Gulbrandsen “Travmatize oldum. Bunu söylememin nedeni, karar vericilerin ne kadar çok insanın travma geçirdiğini anlamamış gibi görünmesi. Canlı çıkanlar bile travma yaşıyor. Türkiye Ligi, maçları 1 haftalığına erteleme kararı aldı. 1 hafta! Depremin vurduğu bölgede bu kadar çok insan hayatı için savaşırken nasıl çıkıp futbol oynayacağız, anlayamıyorum. Ben iyiyim, tanıdıklarım iyi ama aklım sürekli orada kalanlarda. Öleceğimi sandım. Çok fazla yıkım var.”

“SAĞ ÇIKTIĞIMA İNANAMIYORUM”

Deprem sırasında hayatından endişe ettiği söyleyen Gulbrandsen, “Dairede ayağa kalkmaya çalıştım. Çok fazla sallandığım için başaramadım. Sürünerek üzerime bazı kıyafetler aldım ve merdivenleri kullanarak apartmanın dışına çıktım. O binadan sağ çıktığıma hala inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

"TAKIM ARKADAŞIMI ARADIM..."

Dışarıda büyük bir panik havası yaşandığını kaydeden Fredrik Gulbrandsen, “Dışarı çıkabildiğimde, birçok insanın da benim gibi apartmanlarından çıkmaya çalıştığını ve etrafa dağıldığını gördüm. Norveçli takım arkadaşım Jonas Svensson’un ailesini aradım ve onları da yanıma alarak kulübün tesislerine gittik” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki futbol kariyerine 2019’da Medipol Başakşehir formasıyla başlayan Gulbrandsen, sezon başında Adana Demirspor’a transfer olmuştu.

