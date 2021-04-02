Fredy Guarin kanlar içinde gözaltına alındı

Ülkesinde Millonarios forması giyen Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin gözaltına alındı.

Guarin'in ailesi şiddet iddiasıyla polisi aradı. Medellin'de olay yerine giden polis ekipleri 34 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı. Fredy Guarin'in babasına şiddet uyguladığı iddia edilirken gözaltı sırasında oyuncunun kanlar içinde olduğu dikkat çekti.

Polis raporuna göre pantolonu kanla kaplı olan Fredy Guarin'in alkollü olduğu da belirtildi.

Kolombiya futbolunu sallayan olayın ardından Millonarios kulübü de bir açıklama yayınladı. Açıklamada olaydan duyulan üzüntüye dikkat çekildi.

Ocak ayına Kolombiya ekibine imza atan Fredy Guarin son dönemde fazla kilolarıyla da dikkat çekiyordu.

Boca Juniors, Inter, Porto, Saint-Etienne ve Shanghai Shenhua gibi takımlarda da top koşturan Guarin Kolombiya Milli Takımı'nda da 58 kez forma giydi.



