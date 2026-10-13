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Freiburg - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Freiburg, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkat çekerken, Jablonec ise zorlu bir sürecin içinden geçiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Freiburg - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Freiburg
Perşembe 22:00
15.10.2026
Jablonec
Stadyum: Europa-Park Stadion

Freiburg ile Jablonec, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa-Park Stadion'da karşılaşıyor.

Freiburg ve Jablonec, UEFA Konferans Ligi maçı için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da yarışmada puanlarını arttırma amacında.

Lig Durumu

Freiburg

1. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
4
B
1
M
0
P
13
14
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Freiburg 14 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Freiburg İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
11 – 2

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.

Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Freiburg G B G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Freiburg 2-1 Schalke 04 Almanya Bundesliga Ligi G
  • 03.10.2026 Freiburg 4-2 Luzern Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 19.09.2026 Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi B
  • 12.09.2026 Freiburg 5-0 M'gladbach Almanya Bundesliga Ligi G
  • 05.09.2026 Paderborn 07 0-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G
Jablonec

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Zbrojovka Brno 0-1 Jablonec Çekya 1. Ligi G
  • 02.10.2026 Dukla Prag 0-1 Jablonec Çekya Kupası G
  • 20.09.2026 Jablonec 1-1 Zlin Çekya 1. Ligi B
  • 12.09.2026 Sparta Prag 2-0 Jablonec Çekya 1. Ligi M
  • 09.09.2026 Jablonec 3-0 Banik Ostrava Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Freiburg, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra, evinde etkileyici bir form sergiliyor. Jablonec ise, son 5 maçlık serisinde 3 galibiyet alarak, deplasman performansında da kendine geldiğini gösterdi.

Eksik Oyuncular

Freiburg

4 eksik
Florent Muslija Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Jan-Niklas Beste Şüpheli
Bruno Ogbus Sakat
Berkay Yılmaz Sakat

Jablonec

3 eksik
Jan Suchan Şüpheli
Klemen Mihelak Sakat
Sakat Bacağı Kırık

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Jan-Niklas Beste (Şüpheli), Bruno Ogbus (Sakat) ve Berkay Yılmaz (Sakat) yer almıyor.

Jablonec kadrosunda Jan Suchan (Şüpheli) ve Klemen Mihelak (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Yuito Suzuki Yuito Suzuki Freiburg 4 Gol 0 Asist
Igor Matanovic Igor Matanovic Freiburg 3 Gol 1 Asist
Matthias Ginter Matthias Ginter Freiburg 0 Gol 3 Asist
Maximilian Eggestein Maximilian Eggestein Freiburg 3 Gol 0 Asist

Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matthias Ginter.

Sıkça Sorulan Sorular
Freiburg - Jablonec maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Freiburg - Jablonec maçı saat kaçta?

22:00

Freiburg - Jablonec maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Freiburg - Jablonec maçında hangi oyuncular eksik?

Freiburg'da Florent Muslija, Bruno Ogbus, Berkay Yılmaz (sakat) ve Jan-Niklas Beste (şüpheli); Jablonec'te Jan Suchan (şüpheli) ve Klemen Mihelak (sakat) oynayamayacak.

Freiburg ve Jablonec'in ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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