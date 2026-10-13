Freiburg - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Freiburg Perşembe 22:00 Jablonec

Freiburg ile Jablonec, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa-Park Stadion'da karşılaşıyor.

Freiburg ve Jablonec, UEFA Konferans Ligi maçı için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da yarışmada puanlarını arttırma amacında.

Lig Durumu Freiburg 1. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 4 B 1 M 0 P 13 14 Attığı Gol 4 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) Freiburg 14 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı F Freiburg İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 11 – 2

Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.

Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Freiburg G B G G G tüm kulvarlar Freiburg 2-1 Schalke 04 Almanya Bundesliga Ligi G

Freiburg 4-2 Luzern Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Eintracht Frankfurt 2-2 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi B

Freiburg 5-0 M'gladbach Almanya Bundesliga Ligi G

Paderborn 07 0-1 Freiburg Almanya Bundesliga Ligi G Jablonec tüm kulvarlar Zbrojovka Brno 0-1 Jablonec Çekya 1. Ligi G

Dukla Prag 0-1 Jablonec Çekya Kupası G

Jablonec 1-1 Zlin Çekya 1. Ligi B

Sparta Prag 2-0 Jablonec Çekya 1. Ligi M

Jablonec 3-0 Banik Ostrava Çekya 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Freiburg, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra, evinde etkileyici bir form sergiliyor. Jablonec ise, son 5 maçlık serisinde 3 galibiyet alarak, deplasman performansında da kendine geldiğini gösterdi.

Eksik Oyuncular Freiburg 4 eksik Florent Muslija Jan-Niklas Beste Bruno Ogbus Berkay Yılmaz Jablonec 3 eksik Jan Suchan Klemen Mihelak

Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Jan-Niklas Beste (Şüpheli), Bruno Ogbus (Sakat) ve Berkay Yılmaz (Sakat) yer almıyor.

Jablonec kadrosunda Jan Suchan (Şüpheli) ve Klemen Mihelak (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Yuito Suzuki Freiburg 4 Gol 0 Asist Igor Matanovic Freiburg 3 Gol 1 Asist Matthias Ginter Freiburg 0 Gol 3 Asist Maximilian Eggestein Freiburg 3 Gol 0 Asist

Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matthias Ginter.