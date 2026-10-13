Freiburg - Jablonec Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Freiburg ile Jablonec, 15 Ekim 2026 saat 22:00'de Europa-Park Stadion'da karşılaşıyor.
Freiburg ve Jablonec, UEFA Konferans Ligi maçı için karşı karşıya geliyor. Her iki takım da yarışmada puanlarını arttırma amacında.
Freiburg (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 7 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 14 gol atıp 4 gol yedi.
Jablonec (UEFA Konferans Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 5 gol yedi. (Çekya 1. Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 5 gol yedi.
Freiburg, son beş maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra, evinde etkileyici bir form sergiliyor. Jablonec ise, son 5 maçlık serisinde 3 galibiyet alarak, deplasman performansında da kendine geldiğini gösterdi.
Freiburg kadrosunda Florent Muslija (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Jan-Niklas Beste (Şüpheli), Bruno Ogbus (Sakat) ve Berkay Yılmaz (Sakat) yer almıyor.
Jablonec kadrosunda Jan Suchan (Şüpheli) ve Klemen Mihelak (Sakat) yer almıyor.
Freiburg kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Yuito Suzuki, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Matthias Ginter.
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