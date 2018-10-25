Frey ve Oğuz Kaan'dan Anderlecht değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin, Anderlecht maçını Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendirdi. Oğuz Kağan Güçtekin, karşılaşma hakkında “Bu sezonki ilk maçımda süre aldım. Bundan dolayı çok mutluyum ve hocama çok teşekkür ederim. Maç için konuşmak gerekirse, beraberliğe mutlu değiliz. Sezona da iyi başlayamadık ama oynanan futbol umut verici. Çok pozisyona girdik, çok pozisyon kaçırdık. Bunları gole çevirirsek çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız.” şeklinde konuştu. Genç futbolcu, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bizim bugünkü karakterimizi her zaman sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sezon başından bu yana bu karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünmüyorum ama son maçlara bakarsak sahada daha sağlam bir Fenerbahçe izliyoruz. Bunun devamının gelmesi lazım. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Kendimize güveniyoruz, hocamız bize güveniyor, yönetim bize güveniyor. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun.” FREY: GOLLERİN DEVAMI GELECEK

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Michael Frey, “Öncelikle iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi olmasak da bazı şanslar ürettik. Benim bir topumu kaleci çıkarttı, Islam Slimani’nin girdiği bir pozisyon vardı. Dolayısıyla ilk yarıda iyiydik, diyebilirim. Tabii ki taktik anlamda geliştirebileceğimiz bazı şeyler vardı. Devre arasında da bunları konuştuk. İkinci yarıda düzeltmemiz gereken bu taktiksel değişiklikleri yaptık, bu yüzden de geri dönüşü yapıp 1 puanla evimize dönüyoruz.” dedi. Takımın her geçen gün üzerine koyduğunu ve daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Frey, “İdmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Son zamanlardaki durumumuzu çok iyi değerlendiremeyiz açıkçası. Zor zamanlar geçirdik ancak son maçlarda gitgide daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Bugün evet, kazanamadık belki ama 1 puan bizim için çok önemliydi. Aynı mücadeleyi ligde de gösterip, üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Bugün hepimiz birbirimiz için savaştık, bunun sebebi de çok çalışmamız.” şeklinde konuştu.