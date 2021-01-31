YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Frias ve Leyva parkeye çıktı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

31.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Frias ve Leyva parkeye çıktı

OSB Teknik Koleji’nin yeni transferleri iç sahada ilk maçlarına çıktılar.Türkiye Kadınlar 1.

OSB Teknik Koleji’nin yeni transferleri iç sahada ilk maçlarına çıktılar.
Türkiye Kadınlar 1. Lig A Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji’nin kadrosuna kattığı Perulu oyuncular Maguilaura Frias ve Leslie Leyva Kayseri’de ilk maçlarına çıktılar.
Ligin ikinci yarısı öncesi takıma katılan Maguilaura Frias ilk maçına 13.haftada deplasmanda oynanan Bolu Belediyespor maçında çıkarken Leslie Leyva ise ilk maçına Numene Gençlik maçı ile çıktı.
Takıma kısa sürede uyum sağlayan iki oyuncu, Numune Gençlikspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyette önemli rol oynadılar.

Frias ve Leyva parkeye çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

Bellona Kayseri izin yapıyor

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

OSB Teknik Koleji 4. kez kazandı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Frias ve Leyva parkeye çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.