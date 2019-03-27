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Friends dizisinde Ross ve Rachel'ın çocukları artık genç kız

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 27.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

90’lı yılların sevilen dizisi Friends’te Ross ve Rachel karakterlerinin bebeğini dönüşümlü olarak canlandıran ikizler bugün 16 yaşında.

Friends dizisinde Ross ve Rachel'ın çocukları artık genç kız

İkizler, korku filmi Biz’de boy gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ross rachel çocukları

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