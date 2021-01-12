YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık"

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin: "Kötü günleri geride bıraktık"

12.01.2021 12:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduk. En büyük gücümüz taraftarımızdan da eksik kalınca kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu. Kimsenin şüphesi olmasın; Frutti Extra Bursaspor ligin sonunda çok farklı noktalarda olacaktır"

SERGEN SEZGİN - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un kulüp başkanı Sezer Sezgin, kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle uzun süre tam kadro parkeye çıkamayan Frutti Extra Bursaspor, ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadı.

Geçen yılın aralık ayının son haftasında oynadığı ULEB Avrupa Kupası'ndaki 3 müsabakayı da kazanan yeşil-beyazlılar, bu maçların ardından adeta farklı bir havaya büründü.

Bu karşılaşmalardan ilkinde 22 Aralık 2020'de Fransa'nın Nanterre 92 takımını 91-90 mağlup ederek yükselişe geçen yeşil-beyazlılar, Süper Lig dahil çıktığı son 7 resmi maçın 5'inden galip ayrılmayı başardı.

Frutti Extra Bursaspor, ikinci devrenin ilk maçında da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 84-69 mağlup etti.

- Sezer Sezgin: "Ligin sonunda çok farklı noktalarda olacağız"

Kulüp başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda sahaya iyi mücadele koyduklarını belirtti.

Kötü bir ilk devre geçirdiklerini anlatan Sezgin, özellikle Kovid-19 vakaları nedeniyle uzun süre eksik kadrolarla mücadele ettiklerini dile getirdi.

İkinci devrenin kendileri için farklı olacağını vurgulayan Sezgin, "Yeni transferler ile ikinci devrede farklı bir takım olgusuyla mücadele edeceğiz. Beşiktaş maçı çok önemliydi. Karşımızda lige kötü başlamış, sonrasında ise ivme yakalamış bir takım vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Buna rağmen iyi mücadele ederek sahadan galip ayrıldık." diye konuştu.

Sezgin, düşük bütçelerle iyi bir takım oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

İlk yarıdaki kötü gidişin nedenlerine değinen Sezgin, "Pandemiden en çok etkilenen takımlardan biri olduk. En büyük gücümüz taraftarımızdan da eksik kalınca kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu. Kimsenin şüphesi olmasın; Frutti Extra Bursaspor ligin sonunda çok farklı noktalarda olacaktır. Kötü günleri geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Bursa Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Arzu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Osmangazi’de metruk binalar tehlike olmaktan çıkıyor

Osmangazi’de metruk binalar tehlike olmaktan çıkıyor

60 bin hastaya 879 bin sağlık hizmeti

60 bin hastaya 879 bin sağlık hizmeti

Bursa’da suç makinesi yakalandı

Bursa’da suç makinesi yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

Bursa'da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi

Bursa'da gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlar ele geçirildi

GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

GÜNCELLEME - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.