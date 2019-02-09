Fulham 0 - 3 Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Kırmızı Şeytanlar, 14. dakikada Pogba'nın harika golüyle öne geçti. 23'te Martial kendi çabasıyla getirdiği topta şık bir gole imza atarak takımını rahatlattı: 2-0.

Oyunun kontrolünü hiç bırakmayan ManU, 65'te Pogba'nın penaltısıyla 3-0'ı buldu. Fransız yıldız, böylece Mourinho ayrıldıktan sonraki 10. maçında 8. golüne ulaştı. Pogba ayrıca bu sezonki 11. golünü de kaydetmiş oldu.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manchester United puanını 51'e yükseltti. Manchester United bu sonuçla son 9. maçında 8. galibiyetini almış oldu.



