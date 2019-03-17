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Fulham 1 - 2 Liverpool

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Goller Mane ve Milner'dan geldi.

Fulham 1 - 2 Liverpool

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.

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fulham liverpool

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