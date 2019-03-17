Fulham 1 - 2 Liverpool

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.
Dortmund son nefeste
Şenol Güneş'ten taraftara mesaj
Karius'tan Şenol Güneş'e tepki
Fenerbahçe'den CAS açıklaması
Serie A'da 8 gollü çılgın maç
G.Saray'da 2 isim kadroda yok
Mehmet Topal'dan kötü haber
Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması
6 gollü maçta gülen Altınordu
Trabzonspor'dan CAS açıklaması!
Almanya kadrosunda 3 sürpriz
Wilo, Hatayspor'a sponspor oldu
Galatasaraylı isim Cenk Tosun'un yanına gidiyor
İşte Karabükspor'un yeni hocası
Karaman'ın kozu Nwakaeme
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Okuyucu Yorumları 1 yorum