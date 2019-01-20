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Fulham 1 - 2 Tottenham (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.01.2019 21:34 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de son sıralarda yer alan ve Beşiktaş'tan Ryan Babel'i kadrosuna katan Fulham, Tottenham'ı ağırladı. Tottenham son saniyede bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham 1 - 2 Tottenham (Premier Lig)

İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Fulham, Tottenham'ı ağırladı.

Kümede kalma mücadelesi veren Fulham, Llorente'nin 17. dakikada kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Dele Alli'nin 51. dakikadaki golüyle skora denge getiren Tottenham, Winks'in 90+3. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Fulham'ın Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 2967 gün sonra Premier Lig'deki ilk maçına çıktı. Hollandalı futbolcu, 55. dakikada yerini Sessegnon'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 51'e yükseltti. Fuklham 13 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Fulham, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak. Tottenham'ın rakibi ise Watford olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fulham Tottenham ryan babel İngiltere Premier Lig

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