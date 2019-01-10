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Fulham'dan Mauricio Isla çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.01.2019 07:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fulham'dan Mauricio Isla çağrısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Fenerbahçeli Mauricio Isla için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi. İngiliz medyasında yer alana habere göre, sezon başında Mancheser United'dan kiraliık olarak transfer edilen Tim Fosu-Mensah'ı Kırmızı Şeytanlar'a geri göndermeyi planlayan Fulhamlı idareciler, ibreyi Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla'ya çevirdi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Fulham teknik direkötür Claudio Ranieri'nin, Isla'nın sadece sağ bek pozisyonunda yer almadığı, orta sahada ve sağ açık olarak da oynayabildiğini transfer komitesine ilettiği, çok yönlülüğü sebebiyle ilk tercih olarak Fenerbahçe yıldızın olması gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ MEDYASINDAN ISLA ÖVGÜSÜ

Öte yandan İngiliz medyasında Isla ile ilgili yapılan yorumlarda "Atletik ve esnek" denilerek övgü dolu sözler sarfedilirken, "İyi bir teknik adamla çalışacak Şelili, Fulham için oldukça iyi bir tercih olabilir. Isla'nın esnekliği, dayanıklılığı, atletik olması ve 1'e 1 savunmadaki başarısı nedeniyle Ranieri ondan çok iyi faydalanabilir. 30 yaşındaki futbolcu, Fulham'daki mevcut savunmacıları arasında çok iyi bir alternatif olacak" dendi.

Mauricio Isla, Fenerbahçe öncesinde Udinese, Juventus, Marsilya, QPR ve Cagliari gibi ekiplerin formasını giymişti. Öte yandan Şili Milli Takımı ile 105 müsabakada 5 gol kaydetti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Fenerbahçeli Mauricio Isla için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

İngiliz medyasında yer alana habere göre, sezon başında Mancheser United'dan kiraliık olarak transfer edilen Tim Fosu-Mensah'ı Kırmızı Şeytanlar'a geri göndermeyi planlayan Fulhamlı idareciler, ibreyi Fenerbahçe'nin Şilili savunmacısı Isla'ya çevirdi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgiye göre Fulham teknik direkötür Claudio Ranieri'nin, Isla'nın sadece sağ bek pozisyonunda yer almadığı, orta sahada ve sağ açık olarak da oynayabildiğini transfer komitesine ilettiği, çok yönlülüğü sebebiyle ilk tercih olarak Fenerbahçe yıldızın olması gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ MEDYASINDAN ISLA ÖVGÜSÜ

Öte yandan İngiliz medyasında Isla ile ilgili yapılan yorumlarda "Atletik ve esnek" denilerek övgü dolu sözler sarfedilirken, "İyi bir teknik adamla çalışacak Şelili, Fulham için oldukça iyi bir tercih olabilir. Isla'nın esnekliği, dayanıklılığı, atletik olması ve 1'e 1 savunmadaki başarısı nedeniyle Ranieri ondan çok iyi faydalanabilir. 30 yaşındaki futbolcu, Fulham'daki mevcut savunmacıları arasında çok iyi bir alternatif olacak" dendi. Mauricio Isla, Fenerbahçe öncesinde Udinese, Juventus, Marsilya, QPR ve Cagliari gibi ekiplerin formasını giymişti. Öte yandan Şili Milli Takımı ile 105 müsabakada 5 gol kaydetti. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig isla İngiltere Premier Lig fulham

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