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Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk geri döndü! Gözyaşlarını tutamadı

18.12.2021 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalanmış ve hastalığı ağır geçirdiği için hastaneye yatmıştı. Ünlü sunucu iyileştikten sonra programa geri döndü. Sunucu, açılış konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk geri döndü! Gözyaşlarını tutamadı

Fulya İle Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçiren Öztürk’ün tedavisi hastanede devam edilmişti. İyileşen Fulya Öztürk, zor günleri geride bırakarak ekranlara bomba gibi geri döndü.

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''TİR TİR TİTRİYORUM!''

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fulya Öztürk, yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sunucu ''Düşüp bayılacağım şimdi, tir tir titriyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok özledim'' diyerek programın açılış konuşmasını yaptı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Gözyaşlarını tutamayan Öztürk, ''Desteğinizi, dualarınızı hiç unutmayacağım. Allah bin kere razı olsun. Allah'a hamd olsun bugünleri gösterdiği için.'' diyerek konuşmasına devam etti.


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Fulya Öztürk
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