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Fulya Öztürk’ten kötü haber! "Canım yanıyor, Rabbime sığınıyorum"

05.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağının izlenen programlarından Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Dünkü yayınına çıkmayan ve sevenlerini merakta bırakan Fulya Öztürk'ün ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımda "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Fulya Öztürk’ten kötü haber! "Canım yanıyor, Rabbime sığınıyorum"

Gündüz kuşağının ilgiyle takip edilen programlarından Fulya ile Umudun Olsun’un sunucusu Fulya Öztürk’ten kötü haber geldi. Dün programa katılmadığı için durumu merak edilen sunucunun ikinci kez koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Daha önce de koronavirüse yakalanan ve ağır geçiren başarılı sunucu, aynı belirtileri tekrar yaşayınca test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Öztürk, apar topar hastaneye kaldırıldı.

"CANIM YANIYOR, RABBİME SIĞINIYORUM"

Test sonucu pozitif çıkmasının ardından hemen hastaneye kaldırılan başarılı sunucu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu. Öztürk, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk
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