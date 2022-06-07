MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulya Öztürk'ten yeni sezon kararı: Program yapmak istemiyorum

Fulya Öztürk'ten yeni sezon kararı: Program yapmak istemiyorum

07.06.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fulya İle Umudum Olsun" programının sunucusu Fulya Öztürk, yeni sezonda ekrana çıkmayacak. Öztürk, bundan sonraki meslek hayatına eskiden olduğu gibi haberci olarak devam etmek istediğini dile getirdi.

Fulya Öztürk'ten yeni sezon kararı: Program yapmak istemiyorum

Fox TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla gündüz kuşağına flaş bir giriş yapan Fulya Öztürk, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar veren Öztürk, kararının nedenini açıkladı.

ff2

"PROGRAM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Öztürk, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. Öztürk'ün, aldığı bu kararı Fox yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

fff4

FATİH PORTAKAL İLE POLEMİK YAŞADI

Öte yandan Fulya Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de konuşulmuştu.

ff
CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sihirli Annem'in Dudu Perisi son haliyle şaşırttı! "Hala çok güzelsiniz"Sihirli Annem'in Dudu Perisi son haliyle şaşırttı! "Hala çok güzelsiniz"
Kalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştıKalça paylaşımı olay oldu! 'Kaya' emojisiyle paylaştı
Ali Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem olduAli Kırca yıllar sonra sonra ortaya çıktı! Son görüntüsü gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İlginizi Çekebilir

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

En çapkın isimdi! “5 bin kadınla cinsel ilişki...”

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.