Fulya Öztürk'ten yeni sezon kararı: Program yapmak istemiyorum

Fox TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla gündüz kuşağına flaş bir giriş yapan Fulya Öztürk, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Artık gündüz kuşağında program yapmamaya karar veren Öztürk, kararının nedenini açıkladı.

"PROGRAM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Öztürk, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. Öztürk'ün, aldığı bu kararı Fox yönetimiyle de paylaştığı ve yeni sezonda ekranda olmayacağını ilettiği öğrenildi.

FATİH PORTAKAL İLE POLEMİK YAŞADI

Öte yandan Fulya Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de konuşulmuştu.



CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

