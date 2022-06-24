Fulya Zenginer'den aile pozu! "Milan 1 aylık"

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, geçtiğimiz ay kucaklarına almıştı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, ailece verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
Fulya Zenginer, paylaşımlarına, "Milan 1 aylık..." notunu düştü. Takipçileri Zenginer'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
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