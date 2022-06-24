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Fulya Zenginer'den aile pozu! "Milan 1 aylık"

24.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Zenginer-Küntay Tarık Evren çifti, 1 aylık olan oğulları Milan ile birlikte kamera karşısına geçti. Ailece kutlama yapan ikili, o anları da Instagram'dan paylaştı.

Fulya Zenginer'den aile pozu! "Milan 1 aylık"

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, geçtiğimiz ay kucaklarına almıştı.

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AİLE POZU

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, ailece verdikleri pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.
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"MİLAN 1 AYLIK"

Fulya Zenginer, paylaşımlarına, "Milan 1 aylık..." notunu düştü. Takipçileri Zenginer'in gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Fulya Zenginer
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