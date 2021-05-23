Funda Aksu İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil o resmi kolaj ile yapmış!

Geçtiğimiz sene yaşadığı “Kaçış Sendromu” rahatsızlığı sebeiyle ölümle burun buruna gelen Mehmet Ali Erbil, yaptıkları ile herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Çapkınlığı ile bir döneme damgasını vuran Erbil, önceki gün İnstagram profiline genç bir hanımla kolaylı bir fotoğraf koyarak alay konusu olurken, yeni bir aşka yelken mi açtı sorularını akıllara getirdi.

MALİ KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLDU

Ünlü şovmenin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Konuştuğu kadınlardan biriyle kendi fotoğrafını kolaj yapıp Instagram profil fotoğrafı yaptı. Fotoğraf karesinde yer alan genç kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. Aşk iddialarına ilişkin bir gelişme yaşandı ve o kişinin 24 yaşındaki Funda Aksu olduğu ortaya çıktı. Aksu “2.sayfaofficial”a mesaj göndererek iddiaları yalanlayarak, sadece arkadaş olduklarını söyledi.

Aksu gönderdiği mesajda, “Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk sözkonusu olamaz. Kendisi yaşça büyük benden.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erbil ise gördüğü tepki ve yalanlamanın ardından profil fotoğrafını kaldırdı.



