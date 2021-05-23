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  4. Funda Aksu İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil o resmi kolaj ile yapmış!

Funda Aksu İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil o resmi kolaj ile yapmış!

23.05.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kadınlara artık İnstagramdan yürüyorum demesiyle çok konuşulan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez de genç bir kadınla kolajlı fotoğrafını profil resmi yapması ile gündeme geldi. Kendisinden yaşça küçük genç kadının kim olduğu merak konusu olurken, o kişi ortaya çıkarak iddiaları yalanladı.

Funda Aksu İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil o resmi kolaj ile yapmış!

Geçtiğimiz sene yaşadığı “Kaçış Sendromu” rahatsızlığı sebeiyle ölümle burun buruna gelen Mehmet Ali Erbil, yaptıkları ile herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Çapkınlığı ile bir döneme damgasını vuran Erbil, önceki gün İnstagram profiline genç bir hanımla kolaylı bir fotoğraf koyarak alay konusu olurken, yeni bir aşka yelken mi açtı sorularını akıllara getirdi.

MALİ KENDİ KENDİNE GELİN GÜVEY OLDU

Ünlü şovmenin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Konuştuğu kadınlardan biriyle kendi fotoğrafını kolaj yapıp Instagram profil fotoğrafı yaptı. Fotoğraf karesinde yer alan genç kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. Aşk iddialarına ilişkin bir gelişme yaşandı ve o kişinin 24 yaşındaki Funda Aksu olduğu ortaya çıktı. Aksu “2.sayfaofficial”a mesaj göndererek iddiaları yalanlayarak, sadece arkadaş olduklarını söyledi.

Funda Aksu İlk Kez Konuştu: Mehmet Ali Erbil o resmi kolaj ile yapmış!

Aksu gönderdiği mesajda, “Sadece telefonla görüntülü görüştük, hiç yan yana gelmedik. Herhangi bir aşk sözkonusu olamaz. Kendisi yaşça büyük benden.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erbil ise gördüğü tepki ve yalanlamanın ardından profil fotoğrafını kaldırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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