Funda Arar'ın konser öncesi deniz keyfi

Bayramı hem çalışarak hem de tatil yaparak geçiren Funda Arar’ın tercihi, Bodrum oldu. Gündüzleri dinlenen, akşamlarıysa Rixos Premium Bodrum’da sahne alan sanatçı, önceki gün bikinili görüntülendi. Ekip arkadaşlarıyla Kleopatra koyuna giden Arar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ayva göbeğiyle dikkat çeken şarkıcı, yarım saat boyunca yüzdü.

Deniz keyfi sonrası gazetecilerle buluşan Arar, “Bu bayram çok yoğunum. Yeni albümüm ‘Arabesk’ beğenildi. Konserlerle tüm hayranlarıma ulaşmaya çalışıyorum” dedi. Sanatçı, bir muhabirin “Türk sanat müziği ve arabesk albümü çıkardınız, halk müziği projeniz de var mı?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Neden olmasın? Kubat’a rakip olacağım, korksun benden! “





