MAGAZİN

Funda Arar'ın konser öncesi deniz keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Funda Arar, yazın bitmesine haftalar kala, ayağını suya soktu. Sanatçı, bu yıl ilk kez Bodrum’da bikinili objektiflere takıldı.

Funda Arar'ın konser öncesi deniz keyfi

Bayramı hem çalışarak hem de tatil yaparak geçiren Funda Arar’ın tercihi, Bodrum oldu. Gündüzleri dinlenen, akşamlarıysa Rixos Premium Bodrum’da sahne alan sanatçı, önceki gün bikinili görüntülendi. Ekip arkadaşlarıyla Kleopatra koyuna giden Arar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ayva göbeğiyle dikkat çeken şarkıcı, yarım saat boyunca yüzdü.

funda1

Deniz keyfi sonrası gazetecilerle buluşan Arar, “Bu bayram çok yoğunum. Yeni albümüm ‘Arabesk’ beğenildi. Konserlerle tüm hayranlarıma ulaşmaya çalışıyorum” dedi. Sanatçı, bir muhabirin “Türk sanat müziği ve arabesk albümü çıkardınız, halk müziği projeniz de var mı?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Neden olmasın? Kubat’a rakip olacağım, korksun benden! “

funda 2

PARTNERAldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...Aldatan eşin acı intikamı! Yaptıklarını görünce...
Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!
Kaan Tangöze söyledi, Kıvılcım Ural eşlik etti Kaan Tangöze söyledi, Kıvılcım Ural eşlik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Funda Arar bikini Bodrum

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esra Erol'u kızdıran yorum

Esra Erol'u kızdıran yorum

Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına 'İyiyim' mesajı

Mehmet Ali Erbil'den hayranlarına 'İyiyim' mesajı

Şarkıcı Simge derin dekoltesiyle dikkat çekti

Şarkıcı Simge derin dekoltesiyle dikkat çekti

Irmak Atuk Çeşme'de

Irmak Atuk Çeşme'de

Doğa Rutkay ikiz bebekleriyle video paylaştı

Doğa Rutkay ikiz bebekleriyle video paylaştı

Rafet El Roman'dan 'makyaj' eleştirilerine ilginç yanıt

Rafet El Roman'dan 'makyaj' eleştirilerine ilginç yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.