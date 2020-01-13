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  4. Furkan Çil, Altınordu'da

Furkan Çil, Altınordu'da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Balıkesirspor forması giyen Furkan Çil, Altınordu’ya transfer oldu.

Furkan Çil, Altınordu'da

Balıkesirspor altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Furkan Çil, Altınordu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki futbolcu daha önce, Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra son 2.5 sezonda Balıkesirspor ile TFF 1. Lig’de mücadele etti. Furkan, ligde toplam 69 maçta 2 gol kaydetti.

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Furkan Çil altınordu

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