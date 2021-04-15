Furkan Korkmaz'dan Brooklyn potasına 9 sayı

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 123-117'lik skorla mağlup ederek 37. galibiyetini elde etti.

Philadelphia'da Furkan 23 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile mücadeleyi tamamlarken, Joel Embiid 39 sayı, 13 ribaund ve Tobias Harris de 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Kyrie Irving'in 37 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

CLEVELAND DEPLASMANDA GALİP

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets'i 103-90'lık skorla yendi ve 20. galibiyetini elde etti.

Cedi 12 dakika süre aldı ve 1 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Taurean Prince 25 sayı, 4 ribaund ve Kevin Love 17 sayı, 11 ribaund ile maçı tamamladı. Bu sezon 27. kez yenilen Charlotte'ta ise Terry Rozier 22 sayı, 8 asist ve Miles Bridges da 20 sayı, 7 ribaund ile takımına katkıda bulundu.