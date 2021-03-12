SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

12.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 16 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

76ers'ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tobias Harris 24, Tony Bradley 14 sayı attı. Bulls'ta Lauri Markkanen 23, Zach LaVine 19 ve Coby White 18 sayıyla oynadı.

HAWKS SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI

Doğu Konferansı'nın iki orta sıra takımının mücadelesinde Atlanta Hawks 121-120'lik skorla Toronto Raptors'ı mağlup etti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın son 50 saniyesine ev sahibi Raptors dört sayılık farkla önde girdi. Farkı iki sayıya indiren Hawks, son saniyede Tony Snell'in elinden bulduğu üç sayılık basketle maçı kazandı. Hawks'ta Trae Young 37, Danilo Gallinari 20 ve Kevin Huerter 19 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

Raptors'ta ise Norman Powell'ın 33 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi. Aron Baynes 11 sayı 15 ribaunt, Kyle Lowry 17 sayı, 12 asist ile "double-double" yaparken, Chris Boucher de 29 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 105-102

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 120-121

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 121-109

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 134-101

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 105-135

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-127

Miami Heat-Orlando Magic: 111-103

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 116-108

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 130-104

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 121-127

Sacramento Kings-Houston Rockets: 125-105

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Dallas'ta Luka Doncic'ten triple doubleDallas'ta Luka Doncic'ten triple double
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Avrupa'yı sallayacak transfer bombası!

Menajeri açıkladı: Belhanda’nın yeni kulübüyle...

Menajeri açıkladı: Belhanda’nın yeni kulübüyle...

F.Bahçe'den transfer bombası!

F.Bahçe'den transfer bombası!

Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Furkan Korkmaz'dan Bulls potasına 16 sayı

Ersan İlyasova Utah Jazz'da

Ersan İlyasova Utah Jazz'da

Dallas'ta Luka Doncic'ten triple double

Dallas'ta Luka Doncic'ten triple double

Ersan İlyasova'nın yeni takımı Utah Jazz oldu

Ersan İlyasova'nın yeni takımı Utah Jazz oldu

NBA All-Star 2021 maçını LeBron'un takımı 170-150 kazandı

NBA All-Star 2021 maçı LeBron ve takımının

Stephen Curry, Üç Sayı Yarışması'nın galibi oldu!

Stephen Curry, Üç Sayı Yarışması'nın galibi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.