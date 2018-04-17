Furkan Palalı Bir Mucize Olsun'un bittiğini açıkladı 'Anlaşmanın 3 bölümlük olduğunu üzülerek öğrendik'

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, başrolünü Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal ve Ahu Sungur'un paylaştığı dizi 3. bölümüyle final yapma kararı aldı.

Bir Mucize Olsun, yayınladığı ilk bölümüyle Total'de 8. sırada AB'de ise 10. sırada yer almıştı. İkinci bölümündeyse Total'de 11. sırada AB'de ise 10. sırada yer alarak Fox TV yönetimini memnun edemedi. Böylece Fox TV reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü göstereyemen dizinin 3 bölümüyle final yapmasına karar verdi.

Kararın ardından dizinin başrol oyuncusu Furkan Palalı'dan zehir zemberek bir paylaşım geldi.