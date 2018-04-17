MAGAZİN

Furkan Palalı Bir Mucize Olsun'un bittiğini açıkladı 'Anlaşmanın 3 bölümlük olduğunu üzülerek öğrendik'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 21:00 | Son Güncelleme

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Bir Mucize Olsun' dizisi reytinge yenik düştü. Dizinin bittiğini duyuran başrol oyuncusu Furkan Palalı ilginç iddialarda bulundu.

Furkan Palalı Bir Mucize Olsun'un bittiğini açıkladı 'Anlaşmanın 3 bölümlük olduğunu üzülerek öğrendik'

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün yaptığı, başrolünü Furkan Palalı, Su Kutlu, Cihan Ünal ve Ahu Sungur'un paylaştığı dizi 3. bölümüyle final yapma kararı aldı.

Bir Mucize Olsun, yayınladığı ilk bölümüyle Total'de 8. sırada AB'de ise 10. sırada yer almıştı. İkinci bölümündeyse Total'de 11. sırada AB'de ise 10. sırada yer alarak Fox TV yönetimini memnun edemedi. Böylece Fox TV reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü göstereyemen dizinin 3 bölümüyle final yapmasına karar verdi.

Kararın ardından dizinin başrol oyuncusu Furkan Palalı'dan zehir zemberek bir paylaşım geldi.

furakn

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bir mucize olsun furkan palalı

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil 'Yaşar evlenmekten her an vazgeçebilir'

Seren Serengil 'Yaşar evlenmekten her an vazgeçebilir'

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ABD'den evli dönecek

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz ABD'den evli dönecek

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Hülya Avşar filminin vizyon tarihini seksi paylaşımıyla duyurdu

Hülya Avşar filminin vizyon tarihini seksi paylaşımıyla duyurdu

Beyonce'den öğrencilere Coachella bursu

Beyonce'den öğrencilere Coachella bursu

Tanem Sivar mahkeme önünde ağladı

Tanem Sivar mahkeme önünde ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.