SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor

Furkan Soyalp, Kayserispor’da

Kayserispor, Gaziantep FK’dan ayrılan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Furkan Soyalp, Kayserispor’da
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyucusu Furkan Soyalp ile sözleşme imzaladı. Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen başarılı orta saha daha sonra kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı ve formayı giydi. Kayserispor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Furkan Soyalp ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıMKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattıSakaryaspor, Wissam Ben Yedder’i kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

Tapu işlemleri için 'en kısa sürede yapın' uyarısı!

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... TFF'ye bildirildi

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

En-Nesyri attı galibiyet geldi! Ülkesi onu konuşuyor...

En-Nesyri attı galibiyet geldi! Ülkesi onu konuşuyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.