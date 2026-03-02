SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini

Süper Lig'de zirve yarışı sürerken yapay zekadan dikkat çeken bir şampiyonluk tahmini geldi. Fenerbahçe’nin 2 haftada 4, Galatasaray’ın ise 3 puan saçması dengeleri sarstı. İşte son karşılaşmaların ardından şampiyonluk tahminleri

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini
Cevdet Berker İşleyen

Euro Club Index'in (ECI) 2 Mart 2026 tarihli en güncel verilerine göre, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde kartlar yeniden karıldı. Özellikle son iki haftada yaşanan beklenmedik puan kayıpları, şampiyonluk yüzdelerini ve sezon sonu puan projeksiyonlarını doğrudan etkiledi.

Fenerbahçe'nin son iki maçından sadece 2 puan çıkarabilmesi (Antalyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri) zirve yarışındaki makasın Galatasaray lehine açılmasına neden oldu.

İşte yapay zekanın son simülasyonlarına göre sezon sonu tablosu ve detaylar:

18. KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini G1

Şu an puanı: 13
Tahmini sezon sonu puanı: 22

17. KASIMPAŞA

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini G2

Şu an puanı: 20
Tahmini sezon sonu puanı: 31

16. EYÜPSPOR

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini G3

Şu an puanı: 22 
Tahmini sezon sonu puanı: 32

15. KAYSERİSPOR

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini G4

Şu an puanı: 20
Tahmini sezon sonu puanı: 32

14. GENÇLERBİRLİĞİ 

Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini G5

Şu an puanı: 24

Tahmini sezon sonu puanı: 34

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig yapay zeka son dakika Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail nükleer tesisi vurdu, İran Netanyahu'nun ofisini hedef aldı

İsrail nükleer tesisi vurdu, İran Netanyahu'nun ofisini hedef aldı

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.