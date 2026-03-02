Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası her şey değişti! Yapay zekadan olay şampiyonluk tahmini

Euro Club Index'in (ECI) 2 Mart 2026 tarihli en güncel verilerine göre, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde kartlar yeniden karıldı. Özellikle son iki haftada yaşanan beklenmedik puan kayıpları, şampiyonluk yüzdelerini ve sezon sonu puan projeksiyonlarını doğrudan etkiledi.

Fenerbahçe'nin son iki maçından sadece 2 puan çıkarabilmesi (Antalyaspor ve Kasımpaşa beraberlikleri) zirve yarışındaki makasın Galatasaray lehine açılmasına neden oldu.

İşte yapay zekanın son simülasyonlarına göre sezon sonu tablosu ve detaylar: