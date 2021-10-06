Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Malta'yı 6-1 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malta'da Hibernians Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 15 ve 78. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 32 ve 90+2. dakikalarda Emirhan Acar, 37 ve 57. dakikalarda Arda Güler attı. Malta'nın golünü ise 67. dakikada Zak Barbara kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.
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