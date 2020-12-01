YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

ANTALYA HABERLERİ  | 01.12.2020 19:24 | Son Güncelleme

Türkiye: 1 - Rusya: 2

ANTAYA (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:51
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Flora Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
İkra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.