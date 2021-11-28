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Futbol adına utanç gecesi! Benfica da skandala ortak oldu

28.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 oyuncusu koronaya yakalanan Belenenses, Benfica maçına 9 kişiyle çıktı. Kaleci maça orta saha başladı. 7-0 giden maçta Belenenses oyuncusuz kaldı. Maçın oynanmaması için her şeyi yapan Belenenses Başkanı Soares, hüngür hüngür ağladı. Benfica'nın zayıf rakibine attığı gollere sevinmesi büyük tepki çekti.

Futbol adına utanç gecesi! Benfica da skandala ortak oldu

Portekiz Ligi'nde futbol adına utanç dolu bir gece yaşandı. Ligin son sıralarında yer alan Belenenses'te 14 futbolcu koronavirüse yakalandı. Belenenses bu maça çıkmak istemedi. Ancak federasyon ve Benfica, kurala yetecek kadar futbolcunun oynayabileceğini belirtip maçın oynatılmasını istedi.

İLK YARIDA 7-0 OLDU

Belenenses maça 9 kişi çıktı ve kalecisi Joao Manuel Silva Monteiro'yu orta sahada kullanmak zorunda kaldı. İlk yarıda Benfica skoru 7-0 yaptı. İkinci yarıda Belenenses sahaya 7 kişi çıktı. Bir oyuncu doktor çağırdı ve oyundan alındı. Hakem sahada 6 kişi kalınca maçı bitirdi.

"OYUNCULARIM ÇOK ONURLU"

Belenenses Başkanı Rui Pedro Soares, 7-0 biten maçtan sonra hüngür hüngür ağladı. Soares, "Burada yaşananlar herkes için utanç verici. Öğleden sonra maçın ertelenmesini istedik. Testleri gelecek futbolcularımız da vardı. Federasyon ve Benfica ile konuştuk. Cevap olarak oynayabilecek sekiz oyuncumun olduğunu söylediler. Hayatımda o dokuz oyuncum kadar onurlu bir davranışa şahit olmadım. Futbol adına utanç gecesi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Portekiz
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