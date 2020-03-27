Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları

“Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
“Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yapılacak tedavilerin ardından Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler almayı temenni ediyoruz.”
“Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz Yusuf Günay ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”
“Yusuf Günay’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
“COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
“COVID-19 testi pozitif çıkan sayın Yusuf Günay’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Geçmiş olsun Galatasaray.”
"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’a ve Kayserispor idari personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."
(DHA)
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