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Futbol dünyası bu haberle çalkalandı! Dünyanın en zengin insanı Elon Musk dev kulübü satın almak istiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.01.2025 16:59
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Dünyanın en zengin insanı olan Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi Elon Musk için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü iş insanının Liverpool’un mevcut sahibi Fenway Sports Group’tan (FSG) kulübü devralabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Futbol dünyası bu haberle çalkalandı! Dünyanın en zengin insanı Elon Musk dev kulübü satın almak istiyor

Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengini olan Elon Musk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

LIVERPOOL'U ALABİLİR

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İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool’u almak istediği yazıldı.

'GİRİŞİMDE BULUNDU' İDDİASI

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Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Musk’un 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Premier Lig’de şu an liderlik koltuğunda bulunan Liverpool’un güncel piyasa değeri 970 milyon avro.

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Elon Musk Liverpool son dakika
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