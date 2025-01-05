Futbol dünyası bu haberle çalkalandı! Dünyanın en zengin insanı Elon Musk dev kulübü satın almak istiyor

Tesla, SpaceX ve X gibi devlerin sahibi olan ve aynı zamanda dünyanın en zengini olan Elon Musk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

LIVERPOOL'U ALABİLİR

İngiliz basınında çıkan habere göre 53 yaşındaki milyarderin Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool’u almak istediği yazıldı.

'GİRİŞİMDE BULUNDU' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde 400 milyar dolar serveti aşarak bunu başaran ilk insan olarak tarihe geçen Musk’un 6 milyar sterlin karşılığında Liverpool futbol takımını satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Premier Lig’de şu an liderlik koltuğunda bulunan Liverpool’un güncel piyasa değeri 970 milyon avro.