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Futbol dünyası bunu konuşuyor! Hakemle birlikte VAR monitörüne gitti, oyundan atıldı

12.04.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri ligi MLS'de oynanan Houston Dynamo Los Angeles Galaxy mücadelesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi bir pozisyonun ardından VAR monitörüne giderken, onunla birlikte pozisyonu izleyen oyuncu oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar...

Futbol dünyası bunu konuşuyor! Hakemle birlikte VAR monitörüne gitti, oyundan atıldı

Amerika Birleşik Devletleri ligi MLS'de oynanan Houston Dynamo-Los Angeles Galaxy maçında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, yaşanan bir pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi VAR'a giderken, LA Galaxy forması giyen Uruguaylı yıldız oyuncu Martin Caceres de hakemle birlikte VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi.

SARI KART GÖRDÜ

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Caceres, VAR kuralını çiğneyerek hakemin yanına gitti. 36 yaşındaki oyuncu, elini hakemin üzerine atarak pozisyonu izledi. Hakem, Caceres'in geldiğini fark etmesiyle yıldız oyuncuya sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ATILDI

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Hakem tarafından sarı kart ile cezalandıran Caceres, ikinci sarı kartını görmüş oldu. Böylelikle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Los Angeles Galaxy, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Caceres'in dirseğiyle rakibine faul yaptığı pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Houston Dynamo, lehine penaltı kararı verdi.

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