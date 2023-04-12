Futbol dünyası bunu konuşuyor! Hakemle birlikte VAR monitörüne gitti, oyundan atıldı

Amerika Birleşik Devletleri ligi MLS'de oynanan Houston Dynamo-Los Angeles Galaxy maçında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, yaşanan bir pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi VAR'a giderken, LA Galaxy forması giyen Uruguaylı yıldız oyuncu Martin Caceres de hakemle birlikte VAR monitörüne giderek pozisyonu inceledi.

SARI KART GÖRDÜ

Caceres, VAR kuralını çiğneyerek hakemin yanına gitti. 36 yaşındaki oyuncu, elini hakemin üzerine atarak pozisyonu izledi. Hakem, Caceres'in geldiğini fark etmesiyle yıldız oyuncuya sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ATILDI

Hakem tarafından sarı kart ile cezalandıran Caceres, ikinci sarı kartını görmüş oldu. Böylelikle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Los Angeles Galaxy, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Caceres'in dirseğiyle rakibine faul yaptığı pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Houston Dynamo, lehine penaltı kararı verdi.

