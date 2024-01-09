SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Futbol dünyası, hayatını kaybeden Beckenbauer'in yasını tutuyor

Futbol dünyası, hayatını kaybeden Beckenbauer'in yasını tutuyor

09.01.2024 08:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyası, 78 yaşında hayatını kaybeden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer için taziye mesajları yayımladı.

Beckenbauer'in efsane haline geldiği Bayern Münih Kulübü, "Artık dünyamız eskisi gibi değil; daha karanlık, daha sessiz ve daha kötü durumda. Eşsiz 'Kaiser' olmadan asla bugünkü kulüp olamayacak Bayern Münih, Beckenbauer'in yasını tutuyor." açıklamasını yaptı.

Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) açıklamasında ise "DFB, Franz Beckenbauer'in yasını tutuyor. Beckenbauer, Almanya'da futbolu eşi benzeri olmayan bir şekilde etkiledi." yorumu yapıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada da "Alman ve dünya futbolunun bir efsanesi. Franz Beckenbauer, Alman futbolunda ve uluslararası futbolda onlarca yıldır, önce oyuncu, sonra teknik direktör ve daha sonra da yönetici olarak efsanevi bir figürdü. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 78 yaşında vefat eden Franz Beckenbauer'i anıyor." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın açıklamasında, "Avrupa futbolunun en büyük isimlerinden Franz Beckenbauer, 78 yaşında vefat etti. 'Der Kaiser' olağanüstü bir oyuncu, başarılı bir antrenör ve Alman futbolunu şekillendiren bir uzmandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Franz Beckenbauer'in görev yaptığı diğer takımlar Olimpik Marsilya ve Hamburg başta olmak üzere birçok kulüp, futbol dünyasından Gary Lineker, Michel Platini, Didier Deschamps, Thomas Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Rudi Völler, Lothar Matthaus, Julian Nagelsmann, Peter Shilton ve Kenny Dalglish gibi isimler ile Avrupa'nın 5 büyük liginin (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) sosyal medya hesaplarından da başsağlığı mesajları yayımlandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!
Milli gurur! NBA'de tarih yazmaya devam ediyorMilli gurur! NBA'de tarih yazmaya devam ediyor
Galatasaray'dan sürpriz karar!Galatasaray'dan sürpriz karar!
Anahtar Kelimeler:
beckenbauer franz beckenbauer NBA yaşında da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Her şey son maçtan sonra oldu! Ancelotti'den Arda Güler kararı

Her şey son maçtan sonra oldu! Ancelotti'den Arda Güler kararı

Galatasaray'dan sürpriz karar!

Galatasaray'dan sürpriz karar!

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Şampiyonluk yolunda kötü sürpriz!

Attığı gol sonrası sosyal medyada ünlü oldu!

Attığı gol sonrası sosyal medyada ünlü oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.