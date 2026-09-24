Futbol dünyasında deprem etkisi! Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Galler karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında olay yaratan ifadeler kullandı. Yeşilsahalardaki geleceği ve kırılması imkansız rekor hedefleri hakkında konuşan efsane isim, tüm futbolseverleri hüzne boğacak bir açıklama yaptı.

"1000 GOL BİR TAKINTI DEĞİL AMA ULAŞACAĞIM!"

Kariyerinde şu ana kadar rakip fileleri tam 979 kez havalandırarak akılalmaz bir biyo-grafi yazan 41 yaşındaki dünya yıldızı, dev hedefini gözler önüne serdi. Ronaldo, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak. Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum" sözleriyle rekor hırsını bir kez daha vurguladı.

FUTBOL DÜNYASINI YASA BOĞACAK VEDA SİNYALİ!

Basın mensuplarının yeşil sahalara ne zaman veda edeceği yönündeki sorusu karşısında tarihe geçecek bir yanıt veren Portekizli efsane, futbolu bırakacağı dönemi resmen duyurdu. 41 yaşındaki efsane, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim" diyerek jübile kararına dair en net mesajını verdi.