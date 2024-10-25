Futbol dünyasında kalp krizi ölümleri devam ediyor! Antalyaspor'un eski yıldızı Barrada hayatını kaybetti...

Bir dönem Antalyaspor'da top koşturan ve 4 yıl önce emekli olan 35 yaşındaki Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
2018/2019 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen fakat çok şans bulamayan Barrada, 9 maçta 3 gollük performans sergilemişti.
Antalyaspor, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Abdelaziz Barrada'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Abdelaziz Barrada'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Antalyaspor'un yanında dünyanın birçok kulübü de Barrada için başsağlığı mesajları yayımladı.