Futbol dünyasında kalp krizi ölümleri devam ediyor! Antalyaspor'un eski yıldızı Barrada hayatını kaybetti...

Bir dönem Antalyaspor'da top koşturan ve 4 yıl önce emekli olan 35 yaşındaki Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE 9 MAÇA ÇIKTI

2018/2019 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen fakat çok şans bulamayan Barrada, 9 maçta 3 gollük performans sergilemişti.

ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Antalyaspor, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Abdelaziz Barrada'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Abdelaziz Barrada'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Antalyaspor'un yanında dünyanın birçok kulübü de Barrada için başsağlığı mesajları yayımladı.