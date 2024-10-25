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Futbol dünyasında kalp krizi ölümleri devam ediyor! Antalyaspor'un eski yıldızı Barrada hayatını kaybetti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 08:58
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Antalyaspor'un eski yıldızı Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Futbol dünyasında iyice sıklaşan kalp krizi şikayetleri sonrası büyük endişe oluştu. Son olarak Abdelaziz Barrada'nın kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumması spor dünyasını derinden yaraladı.

Futbol dünyasında kalp krizi ölümleri devam ediyor! Antalyaspor'un eski yıldızı Barrada hayatını kaybetti...

Bir dönem Antalyaspor'da top koşturan ve 4 yıl önce emekli olan 35 yaşındaki Abdelaziz Barrada, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE 9 MAÇA ÇIKTI

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2018/2019 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen fakat çok şans bulamayan Barrada, 9 maçta 3 gollük performans sergilemişti.

ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI

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Antalyaspor, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir dönem kulübümüzde de forma giyen Abdelaziz Barrada'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Abdelaziz Barrada'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Antalyaspor'un yanında dünyanın birçok kulübü de Barrada için başsağlığı mesajları yayımladı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Antalyaspor
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