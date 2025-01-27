Futbol dünyasında sürpriz transfer! 12 yıl sonra... Neymar'dan büyük geri dönüş!

Kariyerine son 2 sezondur Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında devam eden Neymar, eski takımına geri dönüyor.

TRANSFER RESMİYETE KALDI

Dünyaca ünlü yıldız Neymar, eski takımı Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, Al-Hilal ile bu hafta transfer için görüşerek transferi resmiyete dökecek.

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun eski performansından eser olmadığını ve lig kadrosuna dahil etmeyeceklerini belirtmişti.

12 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Neymar, Santos'a transferinin resmiyet kazanması halinde 12 yılın ardından Brezilya ekibine geri dönecek. Brezilyalı yıldız, 2013 yazında Santos'tan rekor bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olmuştu.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

2023 yazında Paris Saint Germain'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atan Neymar, burada transfer olduğu günden beri sakatlıklarla boğuştu. Arabistan temsilcisi ile sadece 7 maça çıkabilen Brezilyalı, 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.