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Futbol dünyasında sürpriz transfer! 12 yıl sonra... Neymar'dan büyük geri dönüş!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.01.2025 16:40
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında devam eden Brezilyalı oyuncu Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Arabistan kariyeri sakatlıklarla geçen ve sadece 7 maça çıkabilen Neymar, eski takımı ile anlaştı. İşte detaylar...

Futbol dünyasında sürpriz transfer! 12 yıl sonra... Neymar'dan büyük geri dönüş!

Kariyerine son 2 sezondur Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında devam eden Neymar, eski takımına geri dönüyor.

TRANSFER RESMİYETE KALDI

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Dünyaca ünlü yıldız Neymar, eski takımı Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, Al-Hilal ile bu hafta transfer için görüşerek transferi resmiyete dökecek.

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun eski performansından eser olmadığını ve lig kadrosuna dahil etmeyeceklerini belirtmişti.

12 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

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Neymar, Santos'a transferinin resmiyet kazanması halinde 12 yılın ardından Brezilya ekibine geri dönecek. Brezilyalı yıldız, 2013 yazında Santos'tan rekor bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olmuştu.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

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2023 yazında Paris Saint Germain'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atan Neymar, burada transfer olduğu günden beri sakatlıklarla boğuştu. Arabistan temsilcisi ile sadece 7 maça çıkabilen Brezilyalı, 1 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Neymar Brezilya
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