SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

FUTBOL HABERLERİ  | 18.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Futbol dünyası, Portekiz'in Porto takımında oynayan ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Malili Moussa Marega'ya destek verdi.

Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile Başbakan Antonio Costa, teknik direktörler Arsene Wenger, Fabio Capello, Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit ve Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma gibi birçok isim, yaptıkları açıklamalarla Marega'nın maruz kaldığı ırkçılığa tepki gösterdi.

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, Lusa haber ajansına verdiği demeçte, "İnsanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınıyoruz" ifadesini kullanarak toplumun temel değerlerini ihlal eden, Portekizliler arasındaki kardeşliği bozacak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"BU OLAYA KİMSE KAYITSIZ KALAMAZ"

Twitter hesabından mesaj paylaşan Portekiz Başbakanı Costa, "Her türlü ırkçılık eylemi suçtur ve tolerans gösterilemez. Hiçbir insan bu aşağılanmaya maruz bırakılmamalıdır. Bu olaya kimse kayıtsız kalamaz. Her nerede olursa olsun, tüm ırkçı eylemleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZALAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

FIFPro'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Irkçılık yüzünden sahayı terk etmek isteyen futbolcu ve takımları destekliyoruz. Böylesine acı verici bir ayrımcılığa maruz kalan oyuncuların içinde bulunduğu durum için endişe duyuyoruz. Bu tip olayların engellenmesi için cezaların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

WENGER: IRKÇILIĞA SONUNA KADAR KARŞIYIM

Fransız teknik direktör Arsene Wenger, İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello ve Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit, Laureus Dünya Spor Ödülleri töreni sırasında yaptığı açıklamalarda ırkçılık yapanların tespit edilip cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Günümüzde ırkçılık yapanların tespit edilmesinin zor olmadığına dikkati çeken Wenger, "Irkçılığa sonuna kadar karşıyım çünkü bu bir şiddet eylemi. Ancak bu tip durumlarda her seferinde maçın durdurulması da bir çözüm değil. Bunları yapan insanların tespit edilip ağır şekilde cezalandırılması gerek. Statlara girmelerine izin vermemek, bu iş için atılacak ilk adım olabilir" şeklinde görüş belirtti.

"SAHADAKİ FUTBOLCULAR SUÇLU, MAREGA'YI KORUMALILARDI"

Marega'yı sahada durdurmaya çalışan futbolculara tepki gösteren Gullit, "Sahadaki diğer oyuncuları suçlu buluyorum. Dik durmalı ve Marega'yı korumalıydılar. Rakip takım oyuncuları da sahadan çıkması için onu desteklemeliydi. Irkçılıkla mücadele, sadece maruz kalan oyuncunun değil tüm futbolcuların sorumluluğu" diye konuştu.

"UEFA VE FIFA NET YAPTIRIM UYGULAMALI"

Irkçılık içeren durumlarda karşılaşmanın durdurulması gerektiğini savunan Capello, "Maç sırasında ırkçı davranışta bulunanlar derhal tespit edilmeli. Ömür boyu statlardan men cezası almalılar. 2, 3 veya 10 yıl değil. Statlara bir daha gelmelerinin önüne geçilmeli. UEFA ve FIFA'nın bu konu hakkında net yaptırımlar uygulaması gerek" yorumunu yaptı.

"BİZ İNSANIZ, SAYGIYI HAK EDİYORUZ"

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, maçın ardından yaptığı açıklamada, Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları "üzüntü verici" olarak değerlendirerek, "Bu tip şeyler olduğunda maç arka planda kalır. Hepimiz öfkeliyiz. Bunu yapanlar küçük bir grup da olsa, sahaya ısınmak için çıktığımızdan itibaren Marega'ya hakaret edildi. Biz, milliyetine, boyuna, saç rengine, ten rengine bakılmaksızın bir aileyiz. Biz insanız, saygıyı hak ediyoruz" şeklinde konuştu.

"IRKÇILIĞIN CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR"

Facebook'tan mesaj paylaşan Quaresma, "Marega ile dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Saha içi ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum. Bir insanın ten rengi veya ırkı, bir futbolcuya hakaret etmek ve onun sahadaki moralini bozmak için bir argüman olarak kullanılmamalıdır. Irkçılığın toplumda yer bulmaması ve cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine rağmen ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken "Bu, utanç verici" diye bağırmıştı.

Öte yandan Portekiz'de futbol federasyonu, çok sayıda siyasetçi, kulüp yöneticisi ve futbolcu da Marega'ya destek vererek her türlü ırkçılığı kınadı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Ünlü futbolcu sahayı terk ettiÜnlü futbolcu sahayı terk etti
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moussa Marega porto

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

İşte Mustafa Kapı gerçeği!

İşte Mustafa Kapı gerçeği!

Ersun Yanal açıkladı! ''Derbiyi kazanamazsak...''

Ersun Yanal açıkladı! ''Derbiyi kazanamazsak...''

G.Saray'ın eski oyuncusu futbolu bıraktı

G.Saray'ın eski oyuncusu futbolu bıraktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

Efsane kulüp ligden çekiliyor!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek

Futbol dünyasından Marega'ya destek

Galatasaray'da Mustafa Kapı süresiz kadro dışı bırakıldı

Şok gelişme! Genç yıldız kadro dışı

Irkçı tezahürata tepki gösteren Moussa Marega sahayı terk etti

Ünlü futbolcu sahayı terk etti

Cumhrubaşkanı Erdoğan: 'Filanca bakan şu kulübü destekliyor' demek doğru değil

Erdoğan futboldaki tartışmalara nokta koydu

MHK eski Başkanı Hilmi Ok vefat etti

MHK eski başkanı vefat etti

Ahmet Nur Çebi, Hasan Şaş ve Fenerbahçe PFDK'a sevk edildi

Ahmet Nur Çebi ve Hasan Şaş PFDK'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.