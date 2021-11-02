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  4. Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

02.11.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaves maçında göğsünde ağrı hissedince oyunu bırakan Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Tedavisi 3 ay sürecek. Arjantinli yıldız, talimatlara göre profesyonel olarak futbol oynayamaz.

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez
Sergio Agüero

Sergio Agüero

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koyabilir. Alaves maçında göğsünde ağrı hissedip kenara gelen Arjantinli starda ritim bozukluğu olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar doğru çıktı. Arjantinli futbolcu en az 3 ay tedavi görecek.

SAHALARA DÖNEMEZ

Agüero, büyük sağlık sorununun eşiğinden döndü. Hatırlanacağı üzere EURO 2020'de Danimarkalı yıldız Eriksen bilincini yitirmişti. Talimatlara göre kalbinde ritim bozukluğu olan oyuncu futbol oynayamaz.

3 AY TEDAVİ

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 ay gözlem altında olacak.


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