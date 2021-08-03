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Futbol: Hazırlık maçı

03.08.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Tesislerdeki birinci antrenman sahasında oynanan karşılaşmada Alanyaspor, 40. dakikada Davidson'ın golüyle öne geçti, 43. dakikada Selim Ay'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında her iki takımın karşılıklı atakları skoru değiştirmezken, Alanyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Topuk Yaylası'ndaki kampları sona eren her iki takım, maçın ardından otobüslerle tesisten ayrıldı.

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