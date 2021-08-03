Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakanın 26. dakikasında Olanare'nin golüyle 1-0 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 53. dakikada Novikovas'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz