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Futbol: Hazırlık maçı

03.08.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakanın 26. dakikasında Olanare'nin golüyle 1-0 öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 53. dakikada Novikovas'ın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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