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Futbol: Hazırlık maçı

13.11.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gollerini 21. dakikada Mücahit Albayrak, 26. dakikada Eren Tozlu, 39. dakikada Olanare ve 87. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 53. dakikada Alberk Koç'tan geldi.

Çaykur Rizespor'da kaptan Gökhan Gönül, 7. dakikada dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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