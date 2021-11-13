Futbol: Hazırlık maçı

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gollerini 21. dakikada Mücahit Albayrak, 26. dakikada Eren Tozlu, 39. dakikada Olanare ve 87. dakikada Oltan Karakullukçu kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 53. dakikada Alberk Koç'tan geldi.

Çaykur Rizespor'da kaptan Gökhan Gönül, 7. dakikada dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz