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  4. ÖZET | Alanyaspor-Göztepe maç sonucu: 1-0

ÖZET | Alanyaspor-Göztepe maç sonucu: 1-0

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi 1-0 yendi. Maçın tek golünü Junior Fernandes kaydetti.

ÖZET | Alanyaspor-Göztepe maç sonucu: 1-0

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki Süper Lig ekibi Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin sahasında karşı karşıya geldi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Junior Fernandes attı.

İkinci yarısı oldukça gergin geçen maçta iki takımın futbolcuları zaman zaman sert şekilde tartıştı.

Akdeniz ekibi karşılaşmaya Marafona, Wanderson, Tzavellas, Welinton, Umut Güneş, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma Campos, Junior Fernandes, ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte ise teknik direktör İlhan Palut, Beto, Berkan Emir, Hakan Çinemre, Wallace Reis, Gassama, Borges, Soner Aydoğdu, Mossoro, Butahan Kırdaroğlu, Serdar Gürler ve Jerome ilk 11'ine şans verdi.

(AA)

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Aytemiz Alanyaspor Futbol Göztepe süperlig

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