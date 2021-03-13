SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK

Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK

13.03.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK

Türkiye’deki profesyonel futbol liglerinin en başarılı takımı durumundaki Manisa FK, en fazla puan toplayan, en çok gol atan, en fazla galip gelen ve tek namağlup takım olarak yüzünü 1. Lig’e çevirdi.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig vizesini play-off maçında kaybeden Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 26 maçta aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlik ve hiç yenilgi yüzü görmeyerek adeta göz dolduruyor.

Manisa FK attığı 69 gole karşılık kalesinde sadece 16 gol görürken, topladığı 68 puan ve artı 58 gol averajıyla en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon’un 19 puan önünde ligin başından beri lider koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Manisa FK en fazla gol atan takım olurken, profesyonel liglerde de en az gol yiyen 5 takımdan da biri. 3. Lig ekiplerinden Aksaray Belediyespor 23 maçta 12 gol, Bucaspor 1928 22 maçta 14 gol, Diyarbekirspor A.Ş. 22 maçta 15 gol, Adıyaman 1954 Spor’da 24 maçta 16 gol, Manisa FK ise 26 maçta kalesinde 16 gol görerek en az gol yiyen 5 takımdan biri oldu. Manisa FK deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanırken 10 puan kaybettiği 5 beraberliği de kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda aldı.

Manisa FK 14 Mart Pazar günü kendi sahasında karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçından da 3 puanla ayrılarak 1. Lig yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdiAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdi
Avrupa Ligi'nde dev maç Avrupa Ligi'nde dev maç
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor

Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Gol düellosu Beşiktaş'ın

Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı

Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

25 yaşındaki futbolcu ölü bulundu!

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Diğer Haberler

Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK

Futbol liglerinin en başarılı takımı Manisa FK

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Kartal serinin devamı için sahada

Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?

Manchester United Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde dev maç

Avrupa Ligi'nde dev maç

Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Bursaspor, kara bulutları dağıtmak istiyor

Bakan Kasapoğlu: Kulüpler stada bakım yapmak zorunda

'Kulüpler stada bakım yapmak zorunda'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.