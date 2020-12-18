SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol maçları için koronavirüs uyarısı

Futbol maçları için koronavirüs uyarısı

FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2020 10:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, futbolda koronavirüs vakalarının artmasına ilişkin, bulaş bu kadar fazlayken maçlara devam edip etmeme konusunda iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Futbol maçları için koronavirüs uyarısı

Futbol takımlarında koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Dün, Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, futbolcularda artan koronavirüs vakalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs bulaşlarının yakın temasta arttığını anımsatarak, açık havada bulaş riskinin az olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, futbol, basketbol, güreş gibi yakın temaslı sporlarla bulaş ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu belirterek, "Spor kulüplerinin, federasyonların iyi bir değerlendirme yapması kanısındayım. Eğer maçlar sonrası bu kadar bulaş söz konusuysa ki sporda temas da yaşanıyor, maske de takılmıyor, bulaşın bir daha değerlendirilerek, maçlara devam edip edilmemesi konusunda iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

resim haber

"SERBEST DOLAŞIM OLMAMALI"

Prof. Dr. İlhan, futbolcular arasında birinin koronavirüse yakalanması durumunda takım arkadaşlarının izleyeceği yola ilişkin, "Virüsün olası en uzun kuluçka döneminde test yapmak gerekiyor. Bir kişide pozitif çıktı, ondan sonraki 2-3 gün içinde test yaptırmak gerekiyor, sonra belki 7'nci gün de test tekrarlanabilir. Futbolcuların, 'Arkadaşımda pozitif çıktı, bende çıkmadı' diye serbest dolaşımda bulunmaması gerekiyor. Bir futbolcuda pozitif çıktığı zaman, arkadaşlarının, o maçı yaptığı kişilerin de kendilerini temaslı kabul edip, karantinaya almaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 'Bende de bulaş olabilir, aileme, çevreme bulaştırırım' düşüncesiyle ilerlemesi gerekiyor" diye konuştu.

"KAFİLENİN AZ KİŞİDEN OLUŞMASI GEREKİYOR"

Futbolcuların kullandığı ortak soyunma odalarındaki riske de değinen Prof. Dr. İlhan, "Bu arada soyunma odasında, otobüste hijyen kurallarına, kalabalıklaşma yapmamaya, temiz hava ile bir arada olmaya özen göstermek gerekir. Sırf futbolcular için değil, spor salonları için de aynı durum söz konusu. Mutlaka temiz havanın ortama girmesine izin vermek, bir kullanımdan sonra spor salonlarını ya da soyunma odalarının iyi temizlenmesi gerekiyor. Olabildiğince az kişi ile kafilenin oluşması gerekiyor. Belki futbolcu sayısı 11 kişi olarak gözükmekte; ama takım bileşenleri, diğer destekçilerini düşündüğümüzde 30-40 kişiye varan bir gruptan bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman herhangi birinde pozitif çıksa hele ki soyunma odasına girenleri düşündüğümüzde riskin çok yüksek olacağını söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadesini kullandı.

"BİREYSEL SPORLAR DAHA RAHAT"

Prof. Dr. İlhan, kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaş ihtimalinin yüksekliğine dikkat çekerek, "Zorunlu olan durumlar ile isteğe bağlı durumları ayırmak gerekiyor koronavirüs mücadelesinde. Aslında sokağa çıkma kısıtlamaları için de bu geçerli. İşine gitmek zorunda olan, ekmek parasının peşinde olan adam işine gitmek zorunda ve gidiyor da. Ama gezmeye gitmek, kapalı yerde spora gitmek açıkçası çok da şart olmayan uygulamalar. Şu geldiğimiz zor süreçte bunların ertelenebileceğini düşünüyorum. İnsanlar nasıl AVM'ye gitmiyorlarsa, restorana gitmiyorlarsa spor etkinliklerini dışarıda, açık alanda, kalabalıktan uzak bir yerde gerçekleştirebilirler. Şu an bireysel yürüyüş, koşu gibi sporların çok daha doğru olduğu düşüncesindeyim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdikAurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Beşiktaş 3 golle turladı
Beşiktaş 3 golle turladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Futbol maçları için koronavirüs uyarısı
Futbol maçları için koronavirüs uyarısı
Futbolda devrim gibi karar
Futbolda devrim gibi karar
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Jese Rodriguez'in sevgilisinden itiraf: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Ataberk Dadakdeniz’den rekorluk performans
Ataberk Dadakdeniz’den rekorluk performans
Raul ve Ronaldo Karabük'te
Raul ve Ronaldo Karabük'te
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.