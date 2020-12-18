Futbol maçları için koronavirüs uyarısı

Futbol takımlarında koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Dün, Galatasaray, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, futbolcularda artan koronavirüs vakalarına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs bulaşlarının yakın temasta arttığını anımsatarak, açık havada bulaş riskinin az olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, futbol, basketbol, güreş gibi yakın temaslı sporlarla bulaş ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu belirterek, "Spor kulüplerinin, federasyonların iyi bir değerlendirme yapması kanısındayım. Eğer maçlar sonrası bu kadar bulaş söz konusuysa ki sporda temas da yaşanıyor, maske de takılmıyor, bulaşın bir daha değerlendirilerek, maçlara devam edip edilmemesi konusunda iyi bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"SERBEST DOLAŞIM OLMAMALI"

Prof. Dr. İlhan, futbolcular arasında birinin koronavirüse yakalanması durumunda takım arkadaşlarının izleyeceği yola ilişkin, "Virüsün olası en uzun kuluçka döneminde test yapmak gerekiyor. Bir kişide pozitif çıktı, ondan sonraki 2-3 gün içinde test yaptırmak gerekiyor, sonra belki 7'nci gün de test tekrarlanabilir. Futbolcuların, 'Arkadaşımda pozitif çıktı, bende çıkmadı' diye serbest dolaşımda bulunmaması gerekiyor. Bir futbolcuda pozitif çıktığı zaman, arkadaşlarının, o maçı yaptığı kişilerin de kendilerini temaslı kabul edip, karantinaya almaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 'Bende de bulaş olabilir, aileme, çevreme bulaştırırım' düşüncesiyle ilerlemesi gerekiyor" diye konuştu.