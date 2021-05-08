Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: 4-1

Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3

Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-1

Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor: 2-2

Niğde Anadolu-Uşakspor: 6-1

İnegölspor-Hacettepe: 2-0

Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Kocaelispor-Gümüşhanespor: 5-0

Çorum-Sarıyer: 0-0

- Kırmızı Grup

Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 1-2

Bayburt Özel İdare-Pendikspor: 2-2

Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor: 5-7

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

Serik Belediyespor-Mamak: 3-0

Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-1

Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor: 0-4



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