Futbol nedir, kuralları nelerdir?

Futbol, spora dair birçok değerlendirme ögesine göre (prestij, maddi kaynaklar, izlenme, tesisleşme vb.) dünyadaki en popüler branşlardan birisidir. Uluslararası futbolun zirve organizasyonu FIFA'dır. FIFA bünyesinde 6 kıta ve 200'den fazla katılımcı ülke yer almaktadır. FIFA, uluslararası futbol organizasyonlarının düzenleyicisidir. Kıtasal uluslararası kurumlar doğrudan FIFA'ya bağlıdır. Katılımcı ülkelerin yerel liglerin işleyişi ve kuralları da FIFA'ya bağlı olan "Uluslararası Futbol Birliği Kurulu" (IFAB) futbol oyun kitapçığına göre düzenlenir.

Futbol nedir?

Futbol, kelime olarak Türkçe'de "ayak topu" anlamına gelir. Tarihte benzer birçok örneği olsa da modern futbolun 19. yüzyılda İngiltere'de doğduğu genel olarak kabul edilmektedir. Futbol, ülkelerin yer aldığı uluslararası turnuvalar, ülke temsilcilerinin yer aldığı uluslararası kulüp turnuvaları ve ülkelerin yerel kulüplerinin kendi aralarında yarıştığı turnuvalar olarak düzenlenir. Kadın ve erkek futbolları ayrıdır. Özel maçlar haricinde FIFA bünyesinde düzenlenen resmi bir karma organizasyon yoktur. Futbolda farklı yaş gruplarını içeren takımlar ve ligler olabilir.

FIFA'ya katılımcı olan ülkelerin FIFA'ya karşı yükümlülükleri mevcuttur. FIFA'nın müsaade etmediği eylemler yaptırımlara uğrayabilir. Kararlar bağlayıcıdır. FIFA'nın yerel bir kulübe verdiği ceza yerel lig tarafından kaldırılamaz. FIFA kararlarına ve yönetmeliklerine uymayan ülke ve temsilcileri uluslararası organizasyonlardan men cezasıyla karşılaşabilir. Bunun en önemli kısımlarından birisi değiştirilemez nitelikteki "futbol oyun kurallarıdır".

Futbol kuralları nelerdir?

Futbol, "11 oyunculu" "2 takımın" birbirleriyle 90 dakika üzerinden karşılaşmalarıdır. Turnuva formatına göre maçlar "15'er" dakikalık "2" uzatma devresiyle "uzatma sürelerine" gidebilir. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları kazananı belirler. Mücadelede en az 4 hakemin görev alması zorunludur. Orta hakem maçtaki kararları alan son karar vericidir. Orta hakeme 2 adet yardımcı hakem ve 4. hakem eşlik eder. Ayrıca 2018'de getirilen uygulama ile maçlara Video Yardımcı Hakem (VAR) atanabilmektedir. Yerel ligler için bu uygulama zorunlu değildir. Hakemler, maç içerisinde yönetici ve yönlendiricidir.

Hakemlerin oyun içi ana görevleri ise oyun akışıdır. Futbol sahaları dikdörtgen şekliyle sınırlandırılmıştır. Futbolcular topu bu sınırların içerisinde tutmalıdır. Kaleciler hariç diğer futbolcular akan oyunda topa elle dokunamaz. Kaleciler de kendilerine belirlenen ceza sahası alanı dışarısında topa elle dokundukları takdirde direkt kırmızı kartla cezalandırılır. Ayrıca oyun kurallarına aykırı tüm davranışlar ve disiplin ihlalleri sarı kartla ihtar, kırmızı kartla ihraç olarak cezalandırılır. İki sarı kart gören oyuncu kırmızı kartla oyundan ihraç edilir.

Futbol saha kuralları nedir?

Sahalardaki uzun kenarlardan çıkan toplar rakip takım lehine "taç atışı", kısa kenarlardan çıkan toplar ise "aut" veya "korner" atışına sebep verir. Nihai amaç ise topu rakip yarı sahasında bulunan 3 direk (kale) arasından geçirerek gol atmaktır. Futbolcuların birbirlerine sert müdahaleleri ceza sahası dışındaysa "serbest vuruş" ceza sahası içindeyse "penaltı" ile rakip lehine cezalandırılır.

Futbolda ofsayt nedir?

Bir oyuncunun takım arkadaşına gönderdiği pas sırasında; rakip kaleciyle arasında rakip defans oyuncusu yoksa ofsayt kararı verilir. Ayrıca pas haricinde bir oyuncunun kaleye gönderdiği şut sırasında da ofsayt çizgisi baz alınır. Kaleciden seken topların tamamlanması veya şut sırasında kalecinin görüş açısının rakip oyuncu tarafından kapatılması ofsayt kararını doğurur. Ofsayt takımların kendi yarı sahasında sonlandırdığı pas alışverişlerinde geçerli değildir.